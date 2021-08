Una performance perfetta in un contesto molto particolare e speciale. La cantante Petra Magoni ha pubblicato ha pubblicato su Instagram un video in cui improvvisa a cappella insieme alla figlia, la musicista Frida Bollani Magoni, l’Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach all’interno della grotta di Su Marmuri, in Sardegna. L’Aria è anche la storica sigla del programma Quark di Piero Angela e infatti non manca una scherzosa imitazione di Alberto Angela

video Instagram/Petra Magoni