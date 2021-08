Sembra essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra Nicole Minetti e il manager Giuseppe Cipriani. A riportarlo è Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, sulle cui pagine si legge che l’ex consigliera regionale del PdL avrebbe fatto le valigie per lasciare la casa in cui conviveva con l’imprenditore. Non finisce qui. Da quasi 2 mesi non pubblica contenuti sul proprio profilo Instagram, dov’è seguita da quasi 38mila persona. L’ultimo post risale infatti al 6 luglio ed è un video in cui lei, in intimo, è distesa su un letto, circondata da flash e luci probabilmente di un set fotografico. La didascalia parla chiaro: “Me incanta ser observado (Trad. “Mi piace farmi guardare”).