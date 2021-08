La guerra in Afghanistan si fermerà a Joe Biden. Parola del presidente degli Stati Uniti d’America che ieri, durante il suo discorso alla nazione, ha assicurato che il conflitto “non passerà” a un “quinto presidente“. “Il conto si ferma con me”. Biden ha anche sottolineato il successo della missione statunitense sul fronte del terrorismo: “Ma il nostro impegno decennale per superare secoli di storia e cambiare e rifare definitivamente l’Afghanistan non era un successo – ha aggiunto – E credo che non lo sarebbe stato mai”.