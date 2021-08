Nessun passo indietro. Anzi, una presa di posizione netta. Durante il suo discorso alla nazione alla Casa Bianca, relativo alla situazione in Afghanistan, il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha archiviato 20 anni d’esportazione di democrazia nel Paese: “Gli sviluppi della settimana confermano che la scelta di finire ora il coinvolgimento militare in Afghanistan era giusta – ha detto – Le truppe americane non dovrebbero morire in una guerra che le forze afgane non sono disposte a combattere“.

Biden ha però ammesso che neanche gli Usa si aspettavano un evolversi così repentino della situazione: “Eravamo consapevoli dei rischi. Ma la verità è che questo è avvenuto più velocemente di quanto avessimo previsto”.