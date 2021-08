Una corsa disperata, alla ricerca di una via di fuga da Kabul. Sono scene estreme quelle alle quali stanno assistendo fin dalle prime ore del mattino le migliaia di afgani che stanno cercando di scappare tramite l’aeroporto, dopo l’entrata nella capitale delle milizie talebane. In molti cercano addirittura di aggrapparsi alle ali o alle ruote degli arei, come si vede in un video relativo al rullaggio di un velivolo statunitense. Ma tanti, come si vede da alcune immagini pubblicate sui social, cadono nel vuoto poco dopo il decollo, tra lo sguardo attonito di chi era rimasto sulla pista.

