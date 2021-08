Una fuga tra i passanti e le macchine già bloccate nel traffico. Anche la regista Sahraa Karimi, prima presidente donna dell’Afghan Film Organization, è tra i tanti afgani di Kabul che, dopo l’arrivo dei talebani in città, teme per la sua incolumità. La regista ha documentato la sua corsa per la città e ha poi condiviso sui social il video. Molti gli scettici che per strada l’hanno fermata senza capire il motivo della sua agitazione. In un video pubblicato su Twitter successivamente, la regista ha fatto sapere che anche il personale delle banche è stato evacuato: “Sono andata per ritirare del denaro, ma avevano chiuso ed evacuato il personale. Non posso credere che stia accadendo, che sia successo”.