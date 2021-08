“Mi unisco all’unanime preoccupazione per la situazione in Afghanistan. Vi chiedo di pregare con me il Dio della pace affinché cessi il frastuono delle armi e le soluzioni possano essere trovate al tavolo del dialogo”, così Papa Francesco durante l’Angelus ha rivolto un pensiero a ciò che sta accadendo in Afghanistan dove i talebani sono ormai entrati a Kabul. I miliziani sostengono di non voler prendere la capitale “con la forza”, riporta il Guardian citando il comunicato del portavoce. Secondo gli abitanti però nella capitale afghana si sono sentiti spari e combattimenti.