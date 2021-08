“Il Parlamento deve affrontare i problemi di tutti gli italiani. Faccio un appello a tutte le forze politiche perché subito, a settembre, si apra un tavolo per una nuova legge sulla cittadinanza. Questi ragazzi e ragazze attendono una risposta, sono già italiani, a tutti gli effetti, prima dei 18 anni”. A dirlo, ospite a La Versiliana, il segretario del Pd, Enrico Letta, che risponde a una domanda sullo ius soli, citando il caso, diventato celebre in questi giorni, del centometrista Fausto Desalu, che ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta 4×100. “La questione della legge di cittadinanza non ha nulla a che vedere con gli sbarchi. Una legge di cittadinanza è una legge di civiltà fondamentale per il nostro Paese. L’attuale situazione è emersa in tutta la sua insostenibilità anche con i Giochi olimpici”.