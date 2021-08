Le dosi di vaccino per prevenire il Covid somministrate in Italia sono oltre i 71 milioni. Ma sono ancora oltre 4,4 milioni gli italiani over 50 che non ne hanno fatto neanche una. Nel report settimanale del governo aggiornato a questa mattina si legge che ci sono 298.591 over 80 ancora in attesa di prima dose (il 6,56% della platea), mentre sono 657.727 (il 10,93%) nella fascia 70-79, 1.212.413 (il 16.05%) nella fascia 60-69 e 2.257.514 (il 23,39%) nella fascia 50-59. In particolare sono 2.257.514 gli over 50 senza una dose pari al 23,39%. Tra gli over 60 quelli a cui non è ancora stata inoculato il vaccino sono 1.212.413, pari al 16,05%.

Scuola, studenti e personale sanitario – Intanto non ha ancora fatto la prima dose di vaccino anti-covid o dose unica il 14.87% del personale scolastico, pari a 217.870 persone. Quanto al personale sanitario la percentuale dei non vaccinati è dell’1,95%. Sono 1.061.931 gli studenti nella fascia 16-19 anni che non hanno ancora fatto la prima iniezione, pari al 45,73%. Sono invece 1.772.480 i ragazzi nella fascia tra i 12 e i 15 anni, pari al 76,88%, che non sono stati ancora vaccinati nemmeno con una dose.

Green pass – “Solo nella giornata di ieri sono stati scaricati oltre 6,7 milioni di Green Pass” scrive il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post sul suo profilo Facebook. “È il segno – commenta il ministro – della grande collaborazione e del senso di responsabilità mostrato dagli italiani. Con Green Pass e vaccini contrastiamo il Covid e viviamo un’estate più sicura”.