Sono 6.599 i nuovi positivi al testi del SarS-CoV-2 individuati in Italia nelle ultime ventiquattr’ore (ieri erano stati 7.230). Il totale dei tamponi molecolari e antigenici effettuati è di 244.657, oltre 30mila in più di ieri (erano 212.227) per un tasso di positività che scende dal 3,4% fino al 2,7%. Le nuove vittime sono 24 (ieri erano state 27). Dall’inizio dell’emergenza in Italia sono state contagiate 4.383.787 persone, delle quali 128.187 non sono sopravvissute. Il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva raggiunge quota 277, 9 in più rispetto a ieri con 32 nuovi ingressi (ieri erano stati 25). I ricoverati nei reparti ordinari invece salgono a 2.449, 40 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 104.685 (+3.639 nelle ultime 24 ore): la regione che ne conta di più è il Veneto (13.386), tallonata da Lazio (13.309) e Sicilia (12.979). L’incremento maggiore di nuovi casi registrati oggi è sempre in Sicilia (789), seguita da Lazio (762) e Toscana (734).

