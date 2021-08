Arriva il giorno in cui Giuseppe Conte assumerà definitivamente la leadership del Movimento 5 stelle. Alle ore 22 si chiude il voto on-line sulla nuova piattaforma Skyvote: gli iscritti al M5s scelgono il loro nuovo presidente. Già giovedì sera alle ore 19, al termine del primo giorno di votazione, si erano espressi in 40mila. Una partecipazione elevata, se si tiene presente che solo tre giorni fa al termine della votazione sul nuovo Statuto aveva partecipato poco più di 60mila iscritti (su 113.894 aventi diritto).

Di questo passo la votazione, che è rimasta aperta anche durante la notte, dovrebbe dare il risultato chiesto dal futuro presidente del Movimento: un largo consenso alla sua leadership che metta fine alle diatribe interne e soprattutto si metta alle spalle le tensioni con Beppe Grillo. “Questa sera, intorno alle 22:40, commenterò l’esito delle votazioni di questi giorni. Vi aspetto sulla mia pagina Facebook”, ha scritto su Twitter lo stesso Conte.

“Ho in mente un Movimento che si affermi come forza politica di massa, che agisca in modo corale, in cui ogni eletto o anche iscritto avverta la concreta possibilità di partecipare a una grande impresa comune. Un Movimento che offra la possibilità a ciascuno di esprimere i propri talenti e mettere le proprie competenze a servizio della comunità di riferimento”, ha detto l’ex premier in un colloquio al Corriere della Sera. “Non dobbiamo lasciare la politica solo ai mestieranti, alla categoria dei soliti noti, la politica è di tutti“, è la promessa di Conte. Che poi ha assicurato: “Il Movimento cambierà volto, ci saranno tante nuove figure, capaci e competenti che daranno il loro contributo”. “Scordatevi l’epoca dei personalismi“, ha concluso.