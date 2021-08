Il consigliere regionale calabrese Nicola Paris (in foto) è finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’operazione “Inter Nos” scattata stamattina all’alba. La guardia di finanza ha eseguito 17 misure cautelari. Su disposizione del gip Karin Catalano, 9 indagati sono finiti in carcere, 7 ai domiciliari e per uno è stata disposta l’interdizione. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e dalla Procura ordinaria di Reggio Calabria, ha riguardato le infiltrazioni della ‘ndrangheta negli appalti della sanità reggina. Su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Gerardo Dominijanni e dei pm Walter Ignazitto, Giulia Scavello e Marika Mastrapasqua, le fiamme gialle hanno sequestrato imprese per oltre 12 milioni di euro. I provvedimenti sono stati eseguiti dai finanzieri del comando provinciale e dello Scico nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro, Roma, Livorno, Verona e Milano. Le indagini hanno dimostrato l’infiltrazione della ‘ndrangheta nell’economia legale. I pm, infatti, hanno dimostrato come le cosche si sono infiltrate negli appalti dell’Azienda sanitaria provinciale.

Dipendente dell’Ansaldo Breda ed eletto nel 2020 nella lista dell’Udc, Paris è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. L’inchiesta, però, è molto più ampia e riguarda diverse famiglie mafiose del reggino. Tra gli arrestati, infatti, ci sono soggetti intranei o ritenuti vicini alle cosche Serraino di Reggio Calabria, agli Iamonte di Melito Porto Salvo e ai Floccari di Locri. L’indagine della guardia di finanza ha fatto luce su un’associazione a delinquere finalizzata al condizionamento degli appalti per le pulizie e alle varie proroghe. A questo vanno aggiunti diversi episodi di corruzione finalizzati al pagamento privilegiato di fatture. Nel periodo della pandemia, inoltre, i pm hanno riscontrato irregolarità legate alle sanificazioni e alle mascherine.

Ritornando al consigliere regionale Paris è accusato di essere stato vicino ai soggetti legati alla ‘ndrangheta di Melito Porto Salvo e di Reggio Calabria. In particolare, secondo la Procura di Reggio Calabria, si sarebbe impegnato per la conferma di un funzionario infedele che avrebbe favorito i clan. Tra gli arrestati, infatti, ci sono anche alcuni funzionari dell’Asp come il direttore finanziario dell’Azienda sanitaria. Nicola Paris era stato eletto con il centrodestra nel 2011 al Consiglio comunale di Reggio Calabria, poi sciolto nel 2012 per infiltrazioni mafiose. Rieletto con il centrosinistra nel 2014 a Palazzo San Giorgio, nel 2020 è tornato a destra e si è candidato alla Regione con l’Unione di Centro. Eletto a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, con 6358 voti Paris è componente delle commissioni permanenti “Assetto del territorio”, “Politiche sociali e del lavoro” e delle commissioni speciali “Statuto e regolamento”, “Controllo e garanzia”. È inoltre consigliere delegato ai “Grandi eventi e tradizioni popolari” e all’edilizia scolastica.