L‘attacco hacker che ha visto coinvolto la Regione Lazio e il suo sistema di prenotazione del vaccino non sta creando difficoltà al centralissimo hub di Termini a Roma. Nel corso della mattinata tanti sono stati i cittadini che hanno fatto il vaccino, senza riscontrare disservizi. “Non c’erano file e la documentazione dell’avvenuta vaccinazione è stata stampata”, raccontano tutti, mostrando come le apparenti difficoltà iniziali siano state superate. Il problema, ora, si pone su due versanti: la future prenotazioni e i dati personali dei vaccinati. Per quanto riguarda il secondo aspetto gli utenti non sembrano assolutamente preoccupati. “Scarichiamo app che prendono i nostri dati in continuazione, se qualcuno vuol sapere qualcosa di me può già farlo. Meglio il vaccino”, concordano tutti