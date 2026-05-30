Il docente ha circa 30 anni e i carabinieri sospettano che avrebbe abusato di altri quattro bambini oltre a quelli che erano con lui quando è stato fermato. Le indagini in corso sono iniziate dopo le segnalazioni dei genitori alle forze dell'ordine

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Un maestro di scuola elementare è stato arrestato in flagranza di reato per abusi sessuali su due bambini. I carabinieri sono intervenuti il 29 maggio in una scuola pubblica nel Milanese dopo un’ora di lezione e hanno arrestato l’uomo. Si sospetta che il docente di circa 30 anni, abbia molestato altri 4 bambini oltre a quelli che erano con lui quando è stato fermato nell’istituto.

L’insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori in un’inchiesta gestita dalla pm Rosaria Stagnaro e dalla responsabile del pool fasce deboli, Letizia Mannella. Secondo le prime ricostruzioni, i bimbi, che avrebbero cercato in qualche modo di reagire e di difendersi per quanto potevano dagli abusi del maestro, hanno raccontato tutto ai genitori che, meno di un mese fa, hanno segnalato i fatti ai carabinieri del Comune dell’hinterland. A quel punto sono iniziate le indagini, tutt’ora in corso, che hanno consentito in presa diretta di appurare le molestie nei confronti dei due bimbi. Le pm, dato il comportamento inequivocabile del maestro, hanno disposto l’arresto immediato decidendo di non cercare altri riscontri. Ora toccherà alla gip Angelica Cardi, che ha interrogato l’uomo, convalidare l’arresto. I bambini, non appena saranno in condizioni di farlo, verranno sentiti in incidente probatorio mentre l’inchiesta verrà chiusa rapidamente in vista del processo.