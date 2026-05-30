Genovese è stato condannato nel 2023 a 6 anni e 11 mesi per violenze sessuali durante festini base di droga. Ha festeggiato il suo 49esimo compleanno con la moglie, tra uno chef stellato e un concerto di arpa: ha affittato il primo piano del palazzo

Da una cella del carcere di Bollate a una cena nel lusso più sfrenato, Alberto Genovese anche in semilibertà non si fa mancare niente. Sono passati quasi tre anni da quando l’imprenditore è stato condannato a 6 anni e 11 mesi per violenze sessuali. La sua storia è stata raccontata nella docu-serie di Netflix “Terrazza Sentimento“, tra festini a base di droga e abusi nelle notti della movida milanese. L’ex re delle startup, come veniva chiamato, ha festeggiato il 28 maggio il suo compleanno nello sfarzo, proprio come un tempo. Lo rivela il Corriere della Sera che ha raccontato i dettagli della serata passata in un ristorante stellato con la moglie.

Genovese non ha badato a spese e ha scelto di passare il suo 49esimo compleanno in una delle sale più belle di Palazzo Serbelloni: decine di migliaia di euro, sostiene il Corriere, per la location al primo piano. Non c’erano altri invitati oltre all’imprenditore e la moglie, sposata nel 2022 quando l’uomo era ai domiciliari. La coppia è arrivata al palazzo storico milanese, in Corso Venezia, verso le 19.30: la cena di due ore e mezza ha alternato momenti di degustazione del menù a firma dello chef stellato Tommaso Arrigoni, ad attimi più romantici con un concerto di arpa e pianoforte a coda.

Non si sanno i dettagli dei conti per il pasto faraonico, ma, nonostante le vicende giudiziarie, a Genovese le finanze non mancano. L’imprenditore ha venduto per circa 100 milioni Facile.it, di cui era il fondatore, mentre con le quote azionarie di Prima assicurazioni ha ottenuto un assegno di quasi 90 milioni. A pianificare la serata però è stata la moglie, che si è affidata a un’agenzia di organizzazione eventi chiedendo il massimo riserbo: la segretezza è stata tale che nemmeno i dipendenti del palazzo sapevano chi stesse arrivando. Che qualcuno fosse atteso però era chiaro, considerando che dal pomeriggio di quel giorno, a Palazzo Serbelloni sono arrivati una decina di veicoli, tra furgoni e camion, portando l’impianto luci, il catering, gli strumenti musicali, lussuosi addobbi floreali e un intero guardaroba di abiti da donna. Per ulteriore sicurezza dei ricchi ospiti, l’edificio è rimasto aperto ma delle guardie impedivano di accedere al primo piano.