85 metri di yacht dotato di piscina e pista d’atterraggio per elicottero. Più lungo di un traghetto, Valerie che costa 90mila euro al giorno, è ormeggiato davanti ai Faraglioni. I divini scendono mano nella mano in piazzetta e fanno un struscio di shopping lungo via Camerelle. Jennifer Lopez è ben mimetizzata all’ombra di un largo cappello di paglia, pantalaccio corto e t-shirt che lascia scoperto l’ombelico. Il fisico è sempre tonico e ben scolpito. In bilico su tacchi a spillo per non fare la figura della corta/nana al fianco di quel marcantonio di Ben Affleck. Sono seguiti a distanza da due guardie del corpo, da un paio di personal shoppers e dalla personal assistance carica come un mulo di buste di griffe. Nessuno indossa la mascherina, nessuno osa farglielo notare.

La voce che i “Jennibeck” siano a passeggio si diffonde in un attimo, la coppia asserragliata dai cacciatori di selfie trova rifugio nel primo negozio che gli capita a tiro. Per la fortuna delle vendeuses si tratta di Brunello Cucinelli. Entrano, si provano giacche, pullover, camicie, ogni tanto si danno un kiss per la gioia di chi sta fuori con il naso appiccicato alle vetrine. A un certo punto, come joke, Ben prende una pochette setola dallo scaffale, la mette sul viso a mo’ di mascherina e posa a favore dei fan come dire: “Mi volevate in maschera, vi accontento subito”.

Si lasciano alle spalle una pila d’indumenti pronti per essere impacchettati. Escono ma nessuno salda il conto. Forse a Hollywood si fa così, magari lo mandano direttamente sul bateau. Stasera Jennifer è attesa da Anema e’ Core dove due anni fa si esibì in un infuocata tammurriata con l’amico Gianluigi Lembo. Salì sul tavolo e incominciò a ondeggiare quel suo monumentale LatoB. Sotto gli occhi dell’allora fidanzato Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball.

Si sarebbero dovuti sposare proprio al municipio di Capri. Con l’isola azzurra Jennifer ha una fissazione. Ancora una volta profumo di fiori d’arancio??