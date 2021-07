Anche per Manuela Carriero e Stefano Sirena è tempo di falò. Durante l’ultima puntata di Temptation Island andata in onda ieri 27 luglio su Canale 5, la coppia ha fatto i conti con i propri limiti non senza qualche minuto di tensione (immagini per poco edificanti, anzi, tali da chiedere spiegazioni agli autori: la violenza non è ammissibile). A mettere il carico da 90 su un rapporto già instabile ci ha pensato Stefano che, parlando dell’insicurezza personale, ha detto a Manuela: “Ti sei rifatta il naso e le tet*e e parli di insicurezza?“. “Dai… non si dice”, ha commentato Filippo Bisciglia. All’improvviso Manuela si è alzata e ha tirato un ceffone al ragazzo. A quel punto il conduttore è intervenuto per separarli. “Non ti permetto di dire queste cose. Porco, maiale“, ha continuato ad inveire lei.

Questo l’esordio che si è rivelato poi solo la punta dell’iceberg di un falò durato quasi 40 minuti in cui i due, tra offese e lacrime, hanno deciso di lasciarsi. “Sono arrivata alla conclusione che non possiamo stare insieme, tu vuoi delle cose e io altre. Io ti vorrò bene per sempre, ti auguro tanta felicità, ma non staremo più insieme”, ha detto Manuela. “Non ho perso nulla… io mi sono liberato“, ha replicato lui. Poi si sono abbracciati.

Dopo un mese i due hanno fatto il punto della situazione: “Ci siamo rivisti… abbiamo parlato a lungo, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto”, ha detto lei. Ancora: “Quando mi sveglio la notte e non lo vedo accanto a me, piango. Però non poteva più andare avanti così”. Poi è intervenuto Luciano, il tentatore con cui alla fine Manuela si è fidanzata, raccontando della loro fresca e passionale relazione. Stefano invece ha commentato così: “Sì, ci riamo rivisti. Ho ammesso i miei errori, so di aver esagerato, mi dispiace molto”. Anche lui adesso si sta frequentando con la tentatrice Federica. Insomma, alla fine tutti felici e contenti? Forse, ma attenzione perché Valentina Vignali, nota influencer ed ex gieffina, ha pubblicato delle chat bollenti che riguardano proprio Stefano.