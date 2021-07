Nella mattinata che precede la seconda puntata della nuova edizione ecco che Temptation Island viene travolto da una tempesta. Nel villaggio reality di Canale 5 vola di tutto, soprattutto sedie. Almeno questo è quanto riportano alcuni siti di gossip che confermerebbero quanto già anticipato a fine giugno. La novità sta nel fatto che “la coppia più discussa è già stata eliminata per violazione del regolamento“.

E la coppia qual è? Ovviamente quella formata da Valentina Nulli Augusti (quasi 40 anni) e Tommaso Eletti (21), già al centro delle polemiche per la “folle gelosia” del ragazzo e per le pesanti accuse di Guendalina Tavassi “insultata da Tommaso per un anno intero”. Ma cosa ci sarà di vero in queste ultime indiscrezioni? Non resta che attendere la puntata di stasera 5 luglio, alle 21:10 su Canale 5.