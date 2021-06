C’è grande attesa per l’inizio della nuova stagione di Temptation Island: il debutto è fissato per mercoledì 30 giugno in prima serata su Canale 5 ma già iniziano a circolare le prime indiscrezioni su quello che sta succedendo tra le coppie. In particolare, è una “fonte segreta” citata da Libero a riferire che la tensione sarebbe già alle stelle, tanto che una coppia avrebbe già lasciato il villaggio. Il motivo? La gelosia ovviamente, l’ingrediente “magico” su cui si regge il reality estivo amatissimo da pubblico.

“Nervosismo alle stelle, sedie che volano e un addio“, scrive Libero spiegando che “un concorrente ha visto qualcosa che non gli è piaciuto ed è esploso di rabbia“, tanto che “avrebbe scavalcato le barriere di separazione per ritrovare la sua fidanzata”. Una situazione che, sempre stando alle indiscrezioni, avrebbe già visto l’intervento di Filippo Bisciglia, lo storico conduttore di Temptation Island: si parla addirittura di squalifica per la coppia in questione. I concorrenti di questa edizione sono Floriana e Federico, Jessica e Alessandro, Valentina e Tommaso, Natascia e Alessio, Claudia e Ste. Non resta c che attendere il 30 giugno.