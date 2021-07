Che non sia un grande amante dei paparazzi è noto. Ora 361 Magazine racconta di una reazione di Can Yaman che ha lasciato interdetta anche la fidanzata, Diletta Leotta. I due, famosi anche in Turchia dove hanno trascorso del tempo con la famiglia di lui, stavano uscendo da un ristorante: le immagini stanno facendo il giro delle tv turche. “Non mi tirare però, stai tranquillo, rispondigli”, dice Leotta nel filmato. E, sorridendo ai paparazzi, aggiunge: “Non capisco niente”. Lei mantiene un atteggiamento conciliante ma lui non dice una parola e diventa sempre più nervoso. Ah, il “prezzo” della notorietà!