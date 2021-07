Anche Emma Marrone, nota per la grinta e la tenacia, ha le sue paure. Tra queste, quella di volare. Lo si evince chiaramente dal video pubblicato dalla stessa cantante su Instagram il 29 giugno. In preda al panico e con il volto corrucciato Emma cerca di guardare fuori dal finestrino ma la paura è troppa. “Cosa non si fa per la musica”, ha commentato lei.

Cosa ha costretto Emma a prendere un aereo privato in fretta e furia? Battiti Live, lo show musicale di Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che si sta registrando proprio in questi giorni in Puglia. Tutto è bene quel che finisce bene, Emma è giunta a destinazione e si è esibita sulle note dei suoi ultimi successi. “Non prendevo un aereo da due anni. Chi mi conosce, sa”, aveva scritto poco prima della partenza ai propri follower.