Francesca Fialdini si toglie qualche sassolino dalla scarpa. In un’intervista a Che Tv Fa, la conduttrice ha infatti commentato quanto successo durante la stagione televisiva che si è appena conclusa con Mara Venier: è prassi, infatti, durante i saluti finali, annunciare sempre il programma che va in onda subito dopo, cosa che non è mai avvenuta a Domenica In. E il programma in questione è proprio Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini.

La cosa non è passata inosservata, né tra il pubblico né alla stessa Fialdini: “È un grande mistero, ce lo chiediamo tutti noi perché il programma non è solo mio, ma ci lavoriamo in 15-20 persone – ha detto -. Non ne ho la più pallida idea. Ma proprio non lo so. Che devo dirti. Le starò sulle balle. L’ho incontrata due volte: una in studio, uno ai palinsesti. Quindi neanche a dire che le ho fatto qualcosa”.

Nonostante infatti lavorino insieme a Rai 1 ormai da qualche anno e abbiano amici in comune come Alberto Matano, tra Mara Venier e Francesca Fialdini c’è il gelo: “Tendenzialmente a noi chiedono di lanciare chi viene dopo – ha concluso la conduttrice -. Si fa rete, si fa squadra e si lavora tutti insieme. In teoria si lavora tutti per la stessa azienda. Però nessuno può obbligare Mara Venier a fare quello che non le va di fare. Oppure forse si dimentica di me? Non lo so davvero”.