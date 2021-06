Il volto ancora tumefatto, nonostante siano passati diversi giorni dall’aggressione. E poi il corpo, pieno di lividi. La cantante beneventana, Giuliana Danzè, 26, ha mostrato i segni della violenza subita dall‘ex compagno in un video pubblicato sui social: “Denunciate sempre, chi non denuncia è complice” ha detto rivolta alle donne l’ex partecipante ai programmi tv All together now 2 e all’edizione francese di The Voice. “Spero che il mio coraggio sia di ispirazione”. Il video è stato pubblicato dopo dieci giorni di ricovero all’ospedale San Pio di Benevento.