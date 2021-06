“Draghi certamente è una persona che ha molta esperienza nelle questioni europee e sono sicuro che l’Italia avrà un ruolo importante grazie al prestigio di Draghi. Ma l’Italia aveva un ruolo importante anche prima. Il Recovery Fund sarebbe stato impossibile senza la posizione molto dura e salda presa dal precedente primo ministro italiano e da quello spagnolo. Entrambi hanno espresso molto chiaramente che in questo caso non bisognava parlare di instabilità fiscale o disciplina di bilancio. Si trattava di un incidente della storia e che nessuno era colpevole del virus. Sono stati molto forti e decisi, credo che sia grazia a loro che il Recovery Fund sia stato concepito in questa maniera”. Lo ha detto Josep Borrell, Alto Rappresentante politica estera Ue , intervenendo a Sky Tg24 Live In Firenze.