Un morto e due feriti dopo uno scontro tra due imbarcazioni. È successo al largo di Villa Balbianello a Lenno, nel Comune di Tremezzina, sul ramo occidentale del lago di Como, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita e i suoi due compagni di barca sono rimasti feriti.

Stando alle prime costruzioni, il natante con a bordo i tre ragazzi è stato investito da un motoscafo adibito al traino per lo sci nautico con a bordo una decina di turisti stranieri. Il ventiduenne è morto sul colpo, appena dopo lo scontro, mentre gli altri due non sono in pericolo di vita. Le imbarcazioni sono state portate a riva dai vigili del fuoco e i Carabinieri stanno interrogando le persone coinvolte.