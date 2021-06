“Farò un film”. È quanto ha annunciato Stefano De Martino, premiato al BCT, il Festival del Cinema e della Tv di Benevento come miglior conduttore della stagione televisiva. “Finora mi hanno sempre proposto ruoli simili a quello che sono. Qui invece proverò a essere il meno possibile me stesso, interpreterò un ruolo. Non so come verrà”, ha poi scherzato, “ma in promozione dirò che è venuto benissimo”.