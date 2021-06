Emilio Solfrizzi è stato ospite della puntata odierna di Oggi è un altro giorno e a Serena Bortone ha raccontato diversi aneddoti legati alla sua carriera e alla sua vita privata, tra cui questo riguardante l’inizio della sua storia d’amore con la moglie Renata del Turco. “La cosa che più mi ha intimidito – ha raccontato l’attore – è stato quando mia moglie, appena conosciuti, mi ha regalato un mazzo di fiori. Ha sovvertito le regole e da me gli omaggi floreali li fanno gli uomini. Ho reagito come un cretino, con una risatina, non sapevo cosa dirle. All’inizio ho cercato di essere diverso da come ero, di fare il fico. Poi mi ha scoperto, ma ormai mi aveva sposato e non poteva fare niente…”.