I soldi del Recovery devono essere “spesi tutti, ma soprattutto spesi bene, in maniera efficiente, efficace, ma anche con onestà: nelle ultime settimane abbiamo già fatto importanti passi” sulle prime riforme, come governance e semplificazioni. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa con la presidente della commissione Ue Ursula Von Der Leyen a Cinecittà. Il presidente del Consiglio ha rimarcato come sia necessario ora “fare le riforme e gli investimenti nelle tempistiche previste”