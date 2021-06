I fan hanno partecipato al primo concerto dei Foo Fighters dall’inizio della pandemia al Madison Square Garden di New York. La rock band si è esibita davanti a 20mila persone, nel palazzetto a capienza piena. All’interno della struttura non c’era l’obbligo del distanziamento e della mascherina, ma tutti gli spettatori hanno dovuto fornire un certificato di vaccinazione valido per partecipare al concerto