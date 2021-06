“Dieci giorni fa sono stato denunciato per aggressione a pubblico ufficiale soltanto perché davanti a 30 testimoni e i miei legali ho cercato di riappropriarmi del mio telefono che mi era stato sottratto indebitamente“. Parla Fabrizio Corona. Anzi, si sfoga Fabrizio Corona. In seguito a una “segnalazione per schiamazzi” l’ex re dei paparazzi è stato raggiunto nella sua abitazione milanese – si trova agli arresti domiciliari – da nove poliziotti. Corona ha ripreso l’accaduto che ha postato su Instagram: “… Io con tutti i problemi personali che ho, psichici e familiari, rinchiuso in casa da due anni senza l’ora d’aria, nonostante cerchi di impedire che qualsiasi cosa di illegale possa venire attorno a me, e mi ritrovo 9 poliziotti in casa armati, che si mettono i guantini neri pronti ad un intervento importante perché pericoloso per la Sicurezza Pubblica che necessitava la presenza di 9 poliziotti, un plotone, pagato da noi contribuenti“. E ancora: “Sono stanco, non ce la faccio più, ve lo chiedo per favore, lo chiedo al Presidente della Repubblica, lasciatemi vivere in pace la mia vita legale con i miei immensi problemi. Ultima osservazione, il capo di questa delegazione di poliziotti che mi sono ritrovato in casa improvvisamente, uscendo ha pronunciato queste parole, che ho video ripreso, ma che non pubblico: “Ora ci divertiamo e ti facciamo chiudere di nuovo”. Venite pure a prendermi e richiudetemi di nuovo, sto giro mi taglio la gola, l’indirizzo lo conoscete è sempre lo stesso e lo conoscete anche bene, a quanto pare”. L’ex fotografo dei vip posta poi diverse stories con gli amici che si trovavano con lui. La verifica della polizia ha stabilito che non ci fossero schiamazzi. Il video dell’intervento della polizia è stato postato da Corona sul proprio profilo Instagram.