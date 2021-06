“Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto“, sono le parole di un tweet pubblicato ieri 19 giugno da Madame. Come racconta Open, la cantautrice e rapper veneta ha così reagito alla richiesta di un fan di scattare una foto insieme mentre lei stava mangiando. “Io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni“, si conclude il tweet.

Neanche a dirlo, sui social ‘pioggia di commenti’ e Madame è finita in trendig topic. “Raga non ha tutti i torti in effetti”, ha scritto una ragazza. Qualcun altro invece: “Ti ha solo chiesto una foto…”. E ancora: “Ok che mentre uno mangia sarebbe buon senso civico aspettare che finisca, però pure lei… anche meno”. Qualcuno ironizza: “Serve il test d’ammissione per il nuovo corso di laurea in ‘Storia e Filosofia di Madame?'”.

Successivamente la stessa Madame ha commentato sulla pagina Trash Italiano, precisando: “Se un giorno vi dovesse capitare che 15 persone vi fotografano mentre mangiate un piatto di pasta dicendovi ‘ah ma tu sei quell* che ha fatto quellooo” facendovi sprofondare dall’imbarazzo perché 1. non sanno nemmeno cosa fate nella vita 2. state mangiando, allora capirete il mio tweet. Più che polemica è buon senso. PS. Ascoltando i pezzi sulle piattaforme – per chi non lo sapesse – si aumenta il numero delle vendite del disco. Comunque grazie a tutti dei complimenti”, ha scritto aggiungendo una risata.