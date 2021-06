“Se devo essere sincero non ascolto molta musica rock. Però si riconosce quando qualcuno ha qualcosa da dire, quando c’è un talento. Sono molto giovani: appoggio totalmente questa voglia che hanno di spaccare… Un featuring non lo so perché sono appena uscito col disco e pensare già ad altri featuring mi sembra di correre troppo, mi ero promesso di prendermi una “pausa mentale, però li stimo molto…”. Così Mahmood (che di Eurovision ha esperienza essendosi portato a casa un secondo posto nel 2019, ndr) sui Maneskin, trionfatori a Sanremo e ad Eurovision. Ma nella diretta con Claudia Rossi e Andrea Conti, il cantautore ha parlato soprattutto del suo disco, “Ghettolimpo”: l’album contiene anche tracce “Rapide” e “Dorado”, con cui Mahmood ha dominato le Top 10 nel 2020, arrivando a collezionare ad oggi un totale di 16 dischi di platino, 5 dischi d’oro e oltre 400 milioni di streaming. Il disco è stato anticipato dal singolo “Inuyasha” (disco di platino), da “Klan”(nel video l’artista balla per la prima volta su coreografie di Carlos Diaz Gandia) e “Zero”.

