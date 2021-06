Una donna di 89 anni è stata derubata e violentata nella sua casa di Lomazzo, in provincia di Como, venerdì sera. Come riporta La Provincia di Como, sentendo dei rumori provenire dalla cucina, la donna è andata a controllare e ha trovato un uomo che frugava tra i cassetti. Alla vista della donna, l’uomo l’ha aggredita e l’ha trascinata in un’altra stanza dove ha abusato di lei prima di scappare con il suo cellulare. A quel punto l’89enne è uscita di casa per chiedere aiuto al figlio che ha subito allertato i carabinieri.

La donna ha fornito una descrizione del presunto aggressore, che è stato rintracciato dai militari dell’Arma. Si tratta, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, di un 26enne senza fissa dimora di origini nigeriane. L’uomo è stato trovato in un edificio abbandonato dove da qualche tempo aveva trovato rifugio. Sul posto, i carabinieri hanno anche trovato il cellulare rubato alla donna. Il 26enne, a cui era stato negato il permesso di soggiorno, è stato arrestato.