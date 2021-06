Hanno tentato di rubarle il telefono minacciandola con un paio di forbici. Due ragazzi sono stati fermati dagli agenti della Polmetro di Milano per tentata rapina pluriaggravata in concorso. L’episodio è accaduto nella giornata di mercoledì 9 giugno, attorno alle 12.30. Come si vede dalle immagini, la ragazza è stata aggredita mentre saliva le scale della metro alla fermata Duomo.

Immediata la denuncia della ragazza, che si è rivolta agli agenti della polmetro. Incrociando le immagini delle telecamere con la descrizione della donna, la polizia è riuscita a identificare e bloccare i due ragazzi, uno, un 19enne di origini algerine, nel mezzanino della stazione Centrale, e l’altro, un 26enne di origini marocchine, in piazza Duca d’Aosta.