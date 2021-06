La Lega si conferma il primo partito ma Fratelli d’Italia rosicchia quasi mezzo punto percentuale avvicinandosi ulteriormente. Mentre dietro, secondo l’ultimo sondaggio di Swg per La7, nell’ultima settimana regna la stabilit1,3 à nell’orientamento di voto con Pd e Movimento Cinque Stelle che registrano oscillazioni minime. Se si votasse oggi, stando alla rilevazione, il partito guidato da Matteo Salvini – che in questi giorni sta accelerando sulla federazione del centrodestra – raccoglierebbe il 21,4% dei voti in lieve calo (-0,3) rispetto al precedente sondaggio del 31 maggio.

Fratelli d’Italia cresce invece di 0,1 punti percentuali: così il partito di Giorgia Meloni si mantiene al secondo posto con il 20,1% in vantaggio di circa un punto percentuale sul Partito Democratico che raccoglie il 19,2% dei consensi (lo 0,2 per cento in più di 7 giorni fa). Segue il M5s con il 15,9% con una crescita dello 0,1 per cento rispetto all’ultima rilevazione. Gli altri partiti, nella graduatoria degli orientamenti di voto, si collocano con un distacco di quasi 10 punti.

Il più vicino è Forza Italia con il 6,9% (in crescita dello 0,6% rispetto alla rilevazione precedente), seguito da Azione di Carlo Calenda con il 3,4% e Sinistra Italiana che arretra di -0,4 punti e si ferma al 2,6%. Secondo le stime di Swg le restanti forze politiche, si trovano molto ravvicinati tra loro, in uno spazio di soli 2 punti percentuali: Articolo1 e Italia Viva a pari punti con il 2,1%, +Europa e i Verdi, anch’essi a pari punti, con l’1,8%, il nuovo partito Coraggio Italia di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro si attesta all’1% e infine le altre liste che ottengono il restante 1,7% in calo di -0,9 punti rispetto alla rilevazione del 31 maggio.