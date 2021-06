“Questa pandemia è stata pesante per tutti, per noi fuori e immagino per voi ancora di più. Ma bisogna tenere duro. Capisco la condizione di chi sta in carcere. Condizione che tra l’altro ho conosciuto. Capisco la rabbia e la tristezza che provate. Fate come me, cercate di dare un senso a questa situazione, anche se questa situazione un senso non ce l’ha”. Sono le parole di Vasco Rossi nel video mandato ai detenuti della Dozza nel corso della “Maratona oratoria” organizzata dalla Camera penale di Bologna.