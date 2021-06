È italiano, ha solo 21 anni e da pochissimi mesi è diventato il tiktoker più famoso del mondo. Khaby Lame, l’uomo del momento sul social media cinese (ma non solo), è finito sul New York Times, che lo ha intervistato nel momento in cui ha raggiunto il traguardo dei 65 milioni di followers. La storia di Khaby, da questa parte dell’oceano Atlantico, la conosciamo ormai molto bene: è quella di un operaio di Chiavasso che ha perso il suo lavoro e che è stato in grado di reinventarsi come il nuovo idolo dei social media.

Per lui il Nyt ha solo parole d’elogio. “Il suo fulmineo successo in qualità di creatore digitale – si legge nell’articolo – merita attenzione perché Khaby Lame non ha avuto nessun appoggio e non si è affidato a una crescita artificiale dei follower. La sua ascesa è stata del tutto organica. Il segreto è la sua universale, esasperata qualità di uomo qualunque“. Ed proprio questo che conosciamo di Khaby Lame: è diventato famoso perché ha mostrato – con ironia e sagacia – la normalità dietro ai social, divertendosi e facendo divertire.

Nelle scorse settimane lo abbiamo visto online in compagnia di Alessandro Del Piero – ma non solo – ed è diventato tanto popolare che persino Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, ha messo like a un suo post contribuendo alla sua esplosione sui social media. Fatto che lo ha portato in poche settimane a diventare – con i suoi ormai 800 video – più popolare di mostri sacri dei social come Gianluca Vacchi e Fedez avvicinandosi al colosso Charli D’Amelio. Ed è proprio il contrasto con il lusso di questi personaggi che è diventato la sua cifra identificativa, perché, come dice il Nyt “Khaby posta spesso dalla sua semplice camera da letto, che condivide con suo fratello. Ed è quello che piace alla gente“. Così, la sua autenticità diventata virale contribuirà a fargli raggiungere il suo sogno nel cassetto: “Guadagnare abbastanza da poter comprare una casa a sua madre“.