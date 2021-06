I fan newyorkesi, e non solo, lo attendevano da tempo: il più grande negozio al mondo a tema Harry Potter ha aperto oggi nella città americana. Tre piani e cinque sezioni tematiche per un totale di oltre 2mila metri quadrati: la mecca per i fan del maghetto di Hogwarts e del film Animali fantastici. Il negozio si trova sulla Broadway, al 935 e permetterà ai fan statunitensi di evitare un viaggio a Londra, da sempre destinazione preferita dei “potteriani”.

Oltre a migliaia di oggetti del merchandising, tra cui alcuni provenienti direttamente dal set dei film realizzati sulla base dalla famosa saga, all’interno sarà possibile anche gustare delle caramelle direttamente da Mielandia e la burrobirra servita al bar interno. Possibile anche partecipare a due esperienze di realtà virtuale, come riporta l’Ansa, “Chaos at Hogwarts“, che riproduce il viaggio verso il castello di Hogwarts, con tanto di incontri ravvicinati con creature magiche, e “Wizards Take Flight“, che porterà i fan direttamente a cavallo delle scope, pronti a combattere contro i Mangiamorte. Harry Potter New York ospita anche l’unica House of MinaLima in America. Si tratta del duo che ha creato il graphic design dei film di Harry Potter e dello spin off Animali fantastici.