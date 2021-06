Un fiume in piena: questa l’immagine che potrebbe sintetizzare i Maneskin da 5 mesi a questa parte. Non che prima fossero sconosciuti, ma dalla loro vittoria al Festival di Sanremo e poi all’Eurovision Song Contest 2021, la band romana è inarrestabile. E tra i tantissimi fan che li seguono, da qualche giorno sembra essercene anche una molto speciale: Miley Cyrus. La star americana, nota dapprima per la serie di Disney Channel Hannah Montana e poi per la popolare carriera da cantante, ha iniziato a seguire i Maneskin su Instagram proprio qualche giorno fa.

Un gesto inaspettato (visto che l’artista è seguita da 133 milioni di persone ma ne segue a sua volta meno di 800) ma in cui molti ci stavano sperando. Sicuramente ci aveva sperato Damiano, il frontman della band, che durante un’intervista post vittoria all’Eurovision aveva espresso il desiderio di duettare con la cantante americana. Che questo sia il primo passo verso un incredibile sodalizio musicale? I fan già stanno sognando.