Una passeggera di un volo per Ibiza, decollato da Milano, ha letteralmente perso il controllo quando un’altra passeggera le ha chiesto di indossare correttamente la mascherina. Prima ha iniziato ad inveire ad alta voce, senza risparmiare improperi ed insulti (anche sessisti), poi ha pensato bene di sputare all’indirizzo della rivale. Quando è intervenuto il responsabile di cabina non solo non si è calmata, ma ha risparmiato a lui lo stesso atteggiamento di sfida. Come se non bastasse poi ha attaccato briga anche con altri passeggeri, finendo per tirare i capelli a una donna che stava seduta davanti a lei. Un vero incubo ad alta quota.