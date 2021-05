Ci sono anche le persone che gli sono state vicine, che hanno lavorato con lui e con le quali aveva sviluppato un rapporto di amicizia, non solo professionale. Il testamento del Principe Filippo, che ha lasciato 30 milioni di sterline di eredità (42 milioni di dollari) nomina anche “il suo segretario privato, il brigadiere Archie Miller Bakewell, il suo paggio William Henderson e il cameriere Stephen Niedojadlo”. Lo riporta il Sun ed è cosa insolita per i membri della royal family. Il grosso dell’eredità va alla regina Elisabetta ma ci sono anche i nipoti. Sì anche Harry. Al nonno non è importato del ‘caos Megxit’ e anche se i tabloid dicono che non si sia accorto di quello che è accaduto dopo (leggi, intervista ad Oprah Winfrey), forse voleva semplicemente bene al nipote. Chissà.