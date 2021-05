Seconda puntata della terza stagione per EcoFuturo Tv, la trasmissione che ci presenta le soluzioni della speranza alle grandi sfide ambientali, attraverso innovazione tecnologica e scelte consapevoli.

In questo episodio Valerio Rossi Albertini ci spiega con uno dei suoi esperimenti il principio alla base delle pompe di calore, tema che viene poi ripreso e approfondito da Jacopo Fo e a seguire da Gianfranco Pellegrini e Riccardo Bani di TEON che presentano la rivoluzione delle pompe di calore ad alta temperatura; Gianluca Zonta presenta il progetto Renovit, la nuova piattaforma italiana creata da SNAM per promuovere l’efficienza energetica di condomini, aziende e pubblica amministrazione; Giovanni Cimini, Presidente di Western Co ci parla di comunità energetiche nei quartieri e della possibilità di prodursi energia elettrica e scambiarla tra prosumer; Romano Ugolini, cofondatore di Condominio ECO, presenta le opportunità concrete di realizzare interventi con il SuberEcobonus nei condomini; Sergio Ferraris giornalista scientifico e Direttore di Qualenergia ci racconta ls prima esperienza al mondo di comunità energetica, realizzata nel 1974 in Danimarca.

La conduzione da studio è a cura di Michele Dotti, con l’appoggio in esterna di Elena Pagliai.