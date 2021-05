“Ieri sera è accaduto qualcosa di scandaloso. All’interno del Consiglio di garanzia sono stati riassegnati i vitalizi ai condannati. Due forze politiche FI e Lega, hanno deciso di riassegnare i vitalizi a condannati del calibro di Formigoni, Dell’Utri, Berlusconi. Noi crediamo che questo sia scandaloso specialmente nei confronti di cittadini che in questo momento stanno affrontando una delle situazioni più drammatiche per l’Italia a livello economico e sanitario”. Lo ha detto la vicepresidente del Senato del Movimento 5 stelle, Paola Taverna, intervenuta in un punto stampa sulla questione dei vitalizi. Ieri Palazzo Madama ha confermato anche in appello la sentenza che in primo grado aveva restituito l’assegno a Roberto Formigoni, condannato per tangenti. A deciderlo è stato il consiglio di garanzia del Senato, cioè l’organo di secondo grado che decide le controverse interne a Palazzo Madama. “È una cosa che noi non permetteremo ci sono numerosi strumenti per controbattere a questa indegna sentenza scritta da FI e Lega. Noi consideriamo questa sentenza uno schiaffo in faccia alla politica buona”. Leggi Anche Vitalizio al corrotto Formigoni col voto di Lega e Fi. Conte: ‘Partiti se ne assumano responsabilità. Messaggio negativo per i cittadini’

“È veramente odioso, vigliacco e beffardo ricorrere a una legge comune che riguarda le pensioni dei cittadini per difendere i vitalizi” ha aggiunto il capogruppo M5s Ettore Licheri che ritiene la decisione “uno sputo in faccia a tutte quelle persone a cui stiamo chiedendo sacrifici tuti i giorni. I senatori di FI e della Lega e FI vadano in piazza a spiegare che da ieri sera i condannati prenderanno il vitalizi”.