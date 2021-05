Dapprima aveva dichiarato di essere bisessuale, poi pansessuale ora ne è certa: “Sono non-binaria“. Lo ha scritto poco fa Demi Lovato sul proprio profilo Instagram, seguito da ben 104 milioni di follower: “Questo è il giorno in cui sono felice di poter condividere con tutti voi una parte ulteriore della mia vita”, ha dichiarato la star americana per poi chiedere che il pubblico si riferisca a lei utilizzando they/them, ossia i pronomi che la lingua inglese riferisce al genere neutro. Per chi non lo sapesse, infatti, identificarsi nel “genere non binario” significa non riconoscersi nella distinzione uomo/donna. Chi vive questa identità non si sente esclusivamente uomo o donna, ma si può percepire come entrambi, una combinazione dei due, o direttamente “altro”.

L’artista ha poi aggiunto: “Questa decisione è frutto di un lungo viaggio, di lavoro e di auto-riflessione. Sto ancora imparando e cercando di capire meglio, non pretendo di essere un esperto o un portavoce. Condividerlo con voi ora mi porta a un altro livello di vulnerabilità”. E ancora: “Lo sto facendo per chi là fuori non riesce a condividere il suo vero essere con le persone che ama. Per favore continuate a vivere le vostre verità e sappiate che vi mando tanto amore“.

Neanche a dirlo, sul web si leggono commenti più disparati: “Bravo il suo ufficio marketing“, ha scritto qualcuno sostenendo che i suoi continui annunci a riguardo siano mossi da un mero motivo economico. “Sono molto orgogliosa! Merita il meglio”, ha twittato qualcun altro. E ancora: “Eccomi a difendere Demi Lovato dalla transfobia italiana” oppure “Potete odiarla quanto volete ma non costa nulla rispettare i pronomi, state solo cercando delle scuse per essere transfobici”.