In molti si chiedono come faccia a essere così in forma a quasi 52 anni. Un corpo tonico ma non troppo magro, un viso bellissimo e radioso. Quali sono i segreti di Jennifer Lopez? Ebbene, il primo e sicuramente il più importante è “madre natura”. Ma la superstar (che sembrerebbe essersi riavvicinata all’ex storico Ben Affleck) si affida anche a un regime alimentare che, secondo healthline.com, segue ogni giorno, uscite al ristorante comprese. In linea di massima, niente che tanti nutrizionisti non abbiano spiegato da tempo: evitare zuccheri raffinati, molta frutta e verdura, acqua. Questi gli alimenti che non mancano nella dieta della cantante e attrice: albumi d’uovo, pollo, tacchino, roastbeef, salmone (ricco di omega 3), patate dolci, riso integrale, quinoa. Ogni giorno una porzione di frutta secca ma soprattutto un frullato di mirtilli del quale molti siti statunitensi riportano la ricetta: sarà quella vera? Secondo glamour.com occorre frullare tre coppette di fragole, una coppetta di mirtilli, una coppetta di lamponi, uno yogurt greco magro, un cucchiaino di cannella, due di miele, limone spremuto e del ghiaccio (per 4 persone). E i cibi che invece la star non mangia? Cereali raffinati, salumi, carote, mais dolce, pane, pasta, caffè e alcolici. Naturalmente a questo va aggiunto un allenamento quotidiano molto intenso. E, repetita iuvant, madre natura.