Terence Hill super-fan del Borussia Dortumund. L’attore Mario Girotti, protagonista di Don Matteo, ha voluto omaggiare la squadra vincitrice della coppa di Germania, conquistata con la vittoria per 4-1 contro il Lipsia di giovedì scorso. Terence Hill ha mandato ai social del club di calcio un video in cui prima ringrazia per la maglia autografata ricevuta in dono dalla squadra, che l’attore indossa in sella alla sua moto, poi si sofferma sul suo giocatore preferito, Erling Haaland: “Ciao Haaland, ciao squadra del Dortmund. Grazie mille per questo meraviglioso regalo che mi avete donato. Sono molto orgoglioso. Halland, sei veramente il migliore. E ti ringrazio per tutti i gol fatto e per la doppietta contro il Lipsia. Vi auguro solo il meglio”. Terence Hill, di padre italiano e madre tedesca, è diventato tifoso del Borussia nel 2018 quando divenne testimonial della seconda maglia del club.