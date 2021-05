Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Dopo le dichiarazioni della madre, ora arriva un video nel quale si vedono alcuni uomini caricare le automobili del campione su un camion. Attenzione: sull’autocarro, a caratteri cubitali, c’è scritto “Rodo Cargo“, una nota azienda di trasporti che ha sede proprio a Lisbona.

E non finisce qui. Il vicino di casa di CR7, Luciano Saroglia, è intervenuto a Radio Punto Nuovo e ha dichiarato: “Tre anni fa, quando arrivò Cristiano Ronaldo, arrivarono due camion a scaricare le automobili. L’altra sera (il 16 maggio notte, ndr), verso le 23.30, hanno caricato parte del parco auto di Ronaldo e non erano camion della municipale“. E ancora: “Abbiamo visto Ronaldo che controllava le auto e tutte le operazioni. Improbabile che sia un trasloco Torino per Torino. Sentivamo i dialoghi con gli autisti ma erano in straniero”.

Quando gli viene chiesto com’è avere un campione del calibro di Cristiano Ronaldo come vicino di casa, il signore Saroglia ha detto: “È un vicino di casa normale, mai una festa, festini, mai una lamentela. Il vantaggio è stato che, da quando Cristiano abita in zona, è aumentato il controllo delle pattuglie di polizia e vigili urbani”.