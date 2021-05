“Più magri si è, meglio si sta“. Parole di Iva Zanicchi dette in riferimento al dimagrimento dei naufraghi dell’Isola dei Famosi che durante questa edizione hanno perso molto peso: la diretta di lunedì 17 maggio è stata l’occasione per fare vedere una clip che ha reso noti i kg persi dai concorrenti. Roberto Ciufoli ( da 75 chili a 59), Andrea Cerioli (da 80 a 64) e Awed (da 75 a 59), Valentina Persia con 15 chili in meno ( da 75 a 60), dieci chili per Isolde Kosterner, 9 per Fariba, 6 per Miryea. Le parole della Zanicchi hanno fatto infuriare il pubblico social: com’è noto anoressia e bulimia sono disturbi del comportamento alimentare di cui soffrono sempre più persone, con l’età che si abbassa fino a raggiungere i bambini. Parole come quelle dette dall’opinionista, anche se pronunciate in riferimento ai concorrenti del reality di Canale5, vengono ascoltate da un largo pubblico e occorrerebbe quindi più attenzione e sensibilità.