“Sono tornato a casa da poco, stanco ma felice. E triste. Molto triste per dover dire addio a Genny. In questi casi non è mai facile trovare le parole giuste. Io voglio semplicemente ringraziare tutti coloro che hanno reso 8 anni fa tutto questo possibile. Ora vi toccherà aspettare un po’ per Gomorra 5 ma sappiate che, come sempre, ne varrà la pena”. Sono queste le parole che l’attore Salvatore Esposito, dopo aver girato l’ultima scena di Gomorra 5 nei panni di Genny Savastano, ha affidato a un videomessaggio pubblicato su Twitter con cui dice addio definitivamente al personaggio che l’ha reso celebre.