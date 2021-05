Un inglese in Italia tra baroni universitari, nepotismo e tradimenti. Tim Parks e il suo romanzo Italian Life (Rizzoli) sono i protagonisti della prossima puntata di #SpinOff in diretta sulla pagina Facebook di FQMagazine e Youtube del FattoQuotidiano.it alle ore 15 di martedì 18 maggio 2021. Da quarant’anni in Italia, casa a Verona, Parks osserva con sguardo obiettivo e affetto profondo le storture del nostro paese costruendo una fiaba moderna di rara maestria ed efficacia. Con Ilaria Mauri e Davide Turrini interverrà anche la 28enne Norma Cerletti, meglio nota sul web come Norma’s Teaching, autrice di Il mio metodo fast, fun and fantastic (Mondadori), in uscita a giugno. Durante il lockdown Norma si è inventata un metodo per insegnare con successo l’inglese online che l’ha resa una vera star su Instagram e TikTok.